John Millman, très actif depuis la suspension du circuit, avait soumis la création d’un circuit en Australie afin de permettre une reprise du tennis pour les joueurs australiens. Interrogé par The Age, Craig Tiley, président de Tennis Australia, a confirmé que cette idée était dans les tuyaux : « Nous sommes déjà dans la phase de conception d’une compétition nationale et nous allons bientôt publier tous les détails. » La France, l’Espagne, l’Allemagne et la Grande-Bretagne ont également confirmé leur volonté de créer un circuit national pour leurs joueurs professionnels.