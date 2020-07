Lors d’un nouveau point avec les médias comme le rapporte The Age, Craig Tiley a expliqué qu’il n’envisageait pas un nouveau lieu pour son Open d’Australie en 2021.

Le directeur du Grand Chelem australien a également expliqué qu’il avait échangé avec de nombreux joueurs et il a expliqué ses échanges : « Tous les meilleurs joueurs, hommes et femmes, se tournent vers l’Australie pour venir éventuellement ici début décembre. Ils vont venir dans un environnement où ils sentiront en sécurité, le soleil brille et la plupart d’entre eux viennent de l’hémisphère nord où ce sera le milieu de l’hiver… Ici, ils peuvent jouer jusqu’à la fin janvier. La plupart d’entre eux, y compris Roger Federer, risquent de pas jouer le reste de l’année et se tournent vers l’Open d’Australie pour lancer 2021. En fait, tous ceux à qui j’ai parlé me disent qu’ils pensent à 2021, comme le nouvel espoir du tennis mondial. Je pense personnellement que certains des meilleurs joueurs seront dans le doute pour le reste de 2020. »