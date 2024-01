Contraint de déclarer forfait pour l’Open d’Australie seule­ment quelques jours après son retour, Rafael Nadal manquera le premier Grand Chelem de l’année.

Néanmoins, Craig Tiley, direc­teur de l’Open d’Australie depuis 2006, a donné un peu d’es­poir aux fans de Nadal, au cours d’une décla­ra­tion faite dans le podcast ‘AO Show’.

« Je lui ai juste dit que nous étions impa­tients de le voir en janvier 2025. Il n’a pas dit non [à l’idée de jouer à Melbourne l’année prochaine]. Il a réagi en disant : ‘Si je joue, que je me sens bien et que je ne suis pas blessé, je reviendrai’. »

L’ancien numéro un mondial devrait effec­tuer son retour à la compé­ti­tion assez rapi­de­ment, selon son clan, qui se veut optimiste.