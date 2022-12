À moins d’un mois du début de l’Open d’Australie (du 16 au 29 janvier 2023), Craig Tiley, président de Tennis Australia et du tournoi depuis 2006, a accordé une inter­view au Times of India à propos notam­ment du grand retour de Novak Djokovic après son expul­sion rocam­bo­lesque du terri­toire en janvier 2022.

« Les deux dernières années ont été très diffi­ciles pour tout le monde à travers le monde, et pas seule­ment pour l’Open d’Australie. Si vous prenez un peu de recul et que vous regardez, ces circons­tances étaient indé­pen­dantes de notre volonté. Cette situa­tion, aurions‐nous préféré qu’elle ne se produise pas ? Absolument. Nous aurions préféré que cela ne se produise pas. Avons‐nous fait tout ce que nous pouvions faire à ce moment‐là ? Oui, nous l’avons fait. Nous sommes concen­trés sur le retour et l’ac­cueil de Djokovic, car il arrive la semaine prochaine. Il va jouer un événe­ment à Adélaïde, puis il jouera l’Open d’Australie. J’ai beau­coup parlé avec lui pendant l’année, c’est un grand cham­pion. Il joue le meilleur tennis et il sera le favori en arri­vant. Il est popu­laire en Australie, et il a une grande base de fans. »