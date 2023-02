Maxime Cressy l’avait déjà dit. Il le répète à l’ATP après un début d’année plutôt compliqué (deux défaites en trois matchs, contre Kokkinakis et Rune) : il veut devenir numéro 1 mondial. Sa décla­ra­tion démontre toute sa confiance en soi.

« Ma menta­lité est défi­ni­ti­ve­ment unique. Je mets beau­coup l’ac­cent sur ce que je peux contrôler, sur mon service, sur le fait d’être le joueur le plus effi­cace au service et à la volée. C’est ce qui fait le plus peur à mes adver­saires, je me concentre sur moi et non sur eux. Mon objectif prin­cipal est d’être numéro 1 et de dominer le circuit. Je ne me fixe aucune limite et je ne l’ai pas fait jusqu’à présent. C’est pour cela que je suis arrivé à ce niveau, et je crois que cet état d’es­prit va m’amener à beau­coup plus de succès. Je peux simple­ment visua­liser qui je veux être et quand. J’ai une grande confiance dans la fixa­tion d’ob­jec­tifs. Je l’ai fait chaque année depuis quatre ou cinq ans, et la plupart de mes objec­tifs se sont réalisés », a lâché le Franco‐Américain de 25 ans, 54e au clas­se­ment ATP.