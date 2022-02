Touché comme la plupart des fans de tennis par le grand retour de Juan Martin Del Potro sur les courts après 30 mois d’ab­sence, le Chilien Cristian Garin, qui pour­rait croiser l’Argentin dans les tableaux de Buenos Aires et Rio de Janeiro, s’est exprimé pour ESPN sur ce joueur iconique.

« Je suis très heureux que Juan Martin soit de retour sur le circuit. La vérité est que pour moi, il est une grande réfé­rence. J’adore le voir jouer. Je sais qu’il a eu des bles­sures et la vérité est que le fait qu’il revienne une nouvelle fois est incroyable. Je le féli­cite. J’ai vrai­ment hâte de le voir. J’ai pu m’en­traîner avec lui à Miami derniè­re­ment, et il semblait en forme. Je l’ai vu avec beau­coup de désir. C’est formi­dable de le voir revenir dans les tour­nois. Il est l’un des joueurs que j’aime voir jouer. J’espère qu’il pourra revenir et retrouver le niveau qu’il avait avant de se blesser. »