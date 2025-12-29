Honoré du Globe Soccer Award 2025, récom­pen­sant un athlète hors foot­ball ayant eu « un impact mondial au‐delà de son sport », Novak Djokovic a reçu le trophée des mains du foot­bal­leur, Cristiano Ronaldo.

Invité à s’ex­primer sur l’homme aux 24 Grands Chelems, le Portugais lui a rendu un très bel hommage.

Cristiano Ronaldo : “Novak Djokovic is a role model. He deserves this award because he is a great role model for this gene­ra­tion, and for the old and new gene­ra­tions.”pic.twitter.com/LyCw2lbWAP — Danny (@DjokovicFan_) December 28, 2025

« Pour moi, c’est un exemple, un exemple de longé­vité. Nous avons des histoires simi­laires. Donc je pense qu’il mérite ce prix parce qu’il est un grand modèle pour cette géné­ra­tion, pour toutes les géné­ra­tions et les géné­ra­tions à venir. »