Honoré du Globe Soccer Award 2025, récompensant un athlète hors football ayant eu « un impact mondial au‐delà de son sport », Novak Djokovic a reçu le trophée des mains du footballeur, Cristiano Ronaldo.
Invité à s’exprimer sur l’homme aux 24 Grands Chelems, le Portugais lui a rendu un très bel hommage.
Cristiano Ronaldo : “Novak Djokovic is a role model. He deserves this award because he is a great role model for this generation, and for the old and new generations.”pic.twitter.com/LyCw2lbWAP— Danny (@DjokovicFan_) December 28, 2025
« Pour moi, c’est un exemple, un exemple de longévité. Nous avons des histoires similaires. Donc je pense qu’il mérite ce prix parce qu’il est un grand modèle pour cette génération, pour toutes les générations et les générations à venir. »
Publié le lundi 29 décembre 2025 à 15:15