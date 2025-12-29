AccueilATPCristiano Ronaldo, impressionné par Novak Djokovic : "Pour moi, c'est un exemple"
Cristiano Ronaldo, impres­sionné par Novak Djokovic : « Pour moi, c’est un exemple »

Thomas S
Par Thomas S

Honoré du Globe Soccer Award 2025, récom­pen­sant un athlète hors foot­ball ayant eu « un impact mondial au‐delà de son sport », Novak Djokovic a reçu le trophée des mains du foot­bal­leur, Cristiano Ronaldo.

Invité à s’ex­primer sur l’homme aux 24 Grands Chelems, le Portugais lui a rendu un très bel hommage. 

« Pour moi, c’est un exemple, un exemple de longé­vité. Nous avons des histoires simi­laires. Donc je pense qu’il mérite ce prix parce qu’il est un grand modèle pour cette géné­ra­tion, pour toutes les géné­ra­tions et les géné­ra­tions à venir. »

Publié le lundi 29 décembre 2025 à 15:15

