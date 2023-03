« Il me semble que Berrettini se consacre plus à la publi­cité qu’au tennis », lâchait il y a quelques semaines la légende du tennis italien, Nicola Pietrangeli, connu pour ses sorties sans filtre. Depuis qu’il entre­tient une rela­tion amou­reuse avec Melissa Satta, présen­ta­trice de télé­vi­sion et influen­ceuse bien connue en Italie, Matteo Berrettini est la cible de nombreuses critiques de la part de certains fans et médias.

Au cours d’une inter­view accordée à La Repubblica, le 23e mondial, éliminé dès son entrée en lice à Indian Wells par Taro Daniel, a tapé du poing sur la table.

« En ce moment, je suis dans une rela­tion, comme beau­coup de gens de mon âge. C’est quelque chose de tout à fait normal, et c’est dommage que quelque chose de si positif, un senti­ment si positif, en fin de compte, soit étiqueté comme une ‘distrac­tion profes­sion­nelle’. Au‐delà des détrac­teurs, je suis désolé que les critiques viennent de personnes qui connaissent le tennis : ce ne sont pas des critiques construc­tives et je n’en comprends pas les raisons. »