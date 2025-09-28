Récemment inter­viewé par nos confrères de Tennis 365, le mythique entraî­neur améri­cain, Rick Macci, a évoqué les amélio­ra­tions que pour­rait effec­tuer Carlos Alcaraz dans son jeu déjà si complet.

Et l’une d’entre elles concerne notam­ment le mouve­ment de ses pieds au service. L’Espagnol utilise en effet un relais d’appui en rame­nant sa jambe droite vers la jambe gauche au moment de servir plutôt qu’un mouve­ment dit « plate­forme » en lais­sant sa jambe écartée.

« Croyez‐le ou non, je pense que s’il le voulait – à moins qu’il ne s’adresse à un spécia­liste des sciences du sport – Alcaraz devrait essayer de passer à un service plate­forme. Je pense que c’est ainsi qu’il pourra passer au niveau supé­rieur. Car même s’il a un bon service, on sait qu’il peut frapper fort… Il fait un peu trop de doubles fautes, mais ce n’est pas grave. Il a beau­coup de courage. Mais à mon avis, son pour­cen­tage est trop faible. Et cela n’a rien à voir avec sa taille, car il ne va pas grandir, donc c’est comme ça. J’aimerais juste lui dire : ‘Hé, prends la tempé­ra­ture. Essaie ça. Voici toutes ces tech­niques correc­tives, vois ce qui te convient’. Les meilleurs joueurs dans tous les sports, en parti­cu­lier au tennis, car c’est un sport très tech­nique, font tous des ajus­te­ments. Et le service est l’une des choses les plus faciles à modi­fier si vous en comprenez la partie scien­ti­fique, car il n’y a pas de mouve­ment impliqué. »