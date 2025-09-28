Récemment interviewé par nos confrères de Tennis 365, le mythique entraîneur américain, Rick Macci, a évoqué les améliorations que pourrait effectuer Carlos Alcaraz dans son jeu déjà si complet.
Et l’une d’entre elles concerne notamment le mouvement de ses pieds au service. L’Espagnol utilise en effet un relais d’appui en ramenant sa jambe droite vers la jambe gauche au moment de servir plutôt qu’un mouvement dit « plateforme » en laissant sa jambe écartée.
« Croyez‐le ou non, je pense que s’il le voulait – à moins qu’il ne s’adresse à un spécialiste des sciences du sport – Alcaraz devrait essayer de passer à un service plateforme. Je pense que c’est ainsi qu’il pourra passer au niveau supérieur. Car même s’il a un bon service, on sait qu’il peut frapper fort… Il fait un peu trop de doubles fautes, mais ce n’est pas grave. Il a beaucoup de courage. Mais à mon avis, son pourcentage est trop faible. Et cela n’a rien à voir avec sa taille, car il ne va pas grandir, donc c’est comme ça. J’aimerais juste lui dire : ‘Hé, prends la température. Essaie ça. Voici toutes ces techniques correctives, vois ce qui te convient’. Les meilleurs joueurs dans tous les sports, en particulier au tennis, car c’est un sport très technique, font tous des ajustements. Et le service est l’une des choses les plus faciles à modifier si vous en comprenez la partie scientifique, car il n’y a pas de mouvement impliqué. »
Publié le dimanche 28 septembre 2025 à 16:49