En battant Novak Djokovic dimanche dernier en finale de l’Open d’Australie, Carlos Alcaraz est devenu à 22 ans le plus jeune joueur à remporter les quatre tournois du Grand Chelem.
Et alors que l’avis tranché de Patrick Mouratoglou sur la comparaisons entre Alcaraz‐Sinner et le Big 3 fait énormément parler, ayant même fait réagir Rafael Nadal, l’ancien joueur britannique et 80e mondial, Mark Petchey, n’est pas du tout allé dans le sens de l’entraîneur français.
« Dire que le Big 4 à son apogée n’était pas aussi bon qu’Alcaraz/Sinner, c’est comme dire que Mike Tyson à son apogée aurait perdu contre Anthony Joshua. Ce n’est qu’une pure conjecture, mais c’est essentiellement un piège à clics, car croyez‐moi, Stan à son apogée bat Alcaraz/Sinner. Personne n’a atteint un tel sommet que Stan. Tout le monde a le droit d’avoir son opinion, mais cela ne signifie pas pour autant que cette opinion est correcte. »
— Mark Petchey (@_markpetchey) February 6, 2026
Une opinion qui rejoint celle de Jo‐Wilfried Tsonga !
