En battant Novak Djokovic dimanche dernier en finale de l’Open d’Australie, Carlos Alcaraz est devenu à 22 ans le plus jeune joueur à remporter les quatre tour­nois du Grand Chelem.

Et alors que l’avis tranché de Patrick Mouratoglou sur la compa­rai­sons entre Alcaraz‐Sinner et le Big 3 fait énor­mé­ment parler, ayant même fait réagir Rafael Nadal, l’ancien joueur britan­nique et 80e mondial, Mark Petchey, n’est pas du tout allé dans le sens de l’en­traî­neur français.

« Dire que le Big 4 à son apogée n’était pas aussi bon qu’Alcaraz/Sinner, c’est comme dire que Mike Tyson à son apogée aurait perdu contre Anthony Joshua. Ce n’est qu’une pure conjec­ture, mais c’est essen­tiel­le­ment un piège à clics, car croyez‐moi, Stan à son apogée bat Alcaraz/Sinner. Personne n’a atteint un tel sommet que Stan. Tout le monde a le droit d’avoir son opinion, mais cela ne signifie pas pour autant que cette opinion est correcte. »

Une opinion qui rejoint celle de Jo‐Wilfried Tsonga !