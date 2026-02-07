AccueilATP"Croyez-moi, Stan Wawrinka à son apogée bat Alcaraz et Sinner, donc dire...
ATP

« Croyez‐moi, Stan Wawrinka à son apogée bat Alcaraz et Sinner, donc dire que Federer, Nadal, Djokovic et Murray ne sont pas aussi bons que Carlos et Jannik, ce n’est qu’une pure conjec­ture », affirme Mark Petchey

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

29
United 2026 - Sydney - 08/01/2026 -

En battant Novak Djokovic dimanche dernier en finale de l’Open d’Australie, Carlos Alcaraz est devenu à 22 ans le plus jeune joueur à remporter les quatre tour­nois du Grand Chelem.

Et alors que l’avis tranché de Patrick Mouratoglou sur la compa­rai­sons entre Alcaraz‐Sinner et le Big 3 fait énor­mé­ment parler, ayant même fait réagir Rafael Nadal, l’ancien joueur britan­nique et 80e mondial, Mark Petchey, n’est pas du tout allé dans le sens de l’en­traî­neur français. 

« Dire que le Big 4 à son apogée n’était pas aussi bon qu’Alcaraz/Sinner, c’est comme dire que Mike Tyson à son apogée aurait perdu contre Anthony Joshua. Ce n’est qu’une pure conjec­ture, mais c’est essen­tiel­le­ment un piège à clics, car croyez‐moi, Stan à son apogée bat Alcaraz/Sinner. Personne n’a atteint un tel sommet que Stan. Tout le monde a le droit d’avoir son opinion, mais cela ne signifie pas pour autant que cette opinion est correcte. »

Une opinion qui rejoint celle de Jo‐Wilfried Tsonga !

Publié le samedi 7 février 2026 à 08:58

Article précédent
Inquiétant il y a quelques jours, Djokovic relance le suspens sur son avenir : « Il est évident que j’ai envie d’y arriver »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.