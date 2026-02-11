Engagé cette semaine sur l’ATP 250 de Buenos Aires où il s’est incliné dès le premier tour face à Hugo Dellien, Damir Dzumhur est revenu, lors d’une interview pour le tournoi argentin, sur sa carrière.
Victime d’une grave maladie en 2022, l’actuel 62e mondial a fait part de son admiration pour la longévité de Stan Wawrinka et Novak Djokovic avant d’évoquer sa fameuse victoire contre Rafael Nadal lors du Masters 1000 de Miami en 2016.
« Je ne me vois peut‐être pas jouer à 38, 39 ou 40 ans, mais tant que mon corps me le permettra, je continuerai à jouer. C’est quelque chose que j’ai fait toute ma vie et c’est difficile d’arrêter. Je pense que j’ai encore trois ou quatre ans de très bon tennis devant moi. Je tire mon chapeau à des joueurs comme Stan Wawrinka ou Novak Djokovic. Ce qu’ils font est incroyable », a déclaré le Bosnien avant de revenir sur son exploit face à l’homme aux 14 Roland‐Garros qui avait abandonné ce jour‐là alors qu’il était mené 3–0 dans l’ultime manche. « C’était la première fois que j’entrais sur le court en me disant : ‘Je ne veux pas penser à qui se trouve de l’autre côté, je veux juste jouer au tennis’. J’ai bien joué et j’ai gagné. Ce tournoi de Miami a marqué un tournant. »
Publié le mercredi 11 février 2026 à 14:44