Engagé cette semaine sur l’ATP 250 de Buenos Aires où il s’est incliné dès le premier tour face à Hugo Dellien, Damir Dzumhur est revenu, lors d’une inter­view pour le tournoi argentin, sur sa carrière.

Victime d’une grave maladie en 2022, l’ac­tuel 62e mondial a fait part de son admi­ra­tion pour la longé­vité de Stan Wawrinka et Novak Djokovic avant d’évo­quer sa fameuse victoire contre Rafael Nadal lors du Masters 1000 de Miami en 2016.

« Je ne me vois peut‐être pas jouer à 38, 39 ou 40 ans, mais tant que mon corps me le permettra, je conti­nuerai à jouer. C’est quelque chose que j’ai fait toute ma vie et c’est diffi­cile d’ar­rêter. Je pense que j’ai encore trois ou quatre ans de très bon tennis devant moi. Je tire mon chapeau à des joueurs comme Stan Wawrinka ou Novak Djokovic. Ce qu’ils font est incroyable », a déclaré le Bosnien avant de revenir sur son exploit face à l’homme aux 14 Roland‐Garros qui avait aban­donné ce jour‐là alors qu’il était mené 3–0 dans l’ul­time manche. « C’était la première fois que j’en­trais sur le court en me disant : ‘Je ne veux pas penser à qui se trouve de l’autre côté, je veux juste jouer au tennis’. J’ai bien joué et j’ai gagné. Ce tournoi de Miami a marqué un tournant. »