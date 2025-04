Lors d’une inter­view accordée à nos confrères de Clay Tennis, le 63e joueur mondial, Damir Dzumhur s’est exprimé sur la ques­tion du GOAT (le plus grand joueur de tous les temps);

« Si vous me demandez mon avis, mon idole dans le tennis était Roger Federer, je ne peux pas dire le contraire. Sa façon de jouer, son style et, bien sûr, son influence sur et en dehors du court étaient énormes. Roger Federer est proba­ble­ment la plus grande influence dans le tennis. Comme c’est un sport indi­vi­duel, il est facile de choisir un GOAT dans le tennis, car il suffit de regarder les résul­tats, et c’est Novak Djokovic. Si l’on regarde d’autres sports d’équipe, comme le basket‐ball ou le foot­ball, les chiffres sont rela­tifs, car certains grands joueurs ne font pas toujours partie des meilleures équipes. Novak a remporté plus de Grands Chelems et détient de nombreux autres records. Le GOAT, c’est défi­ni­ti­ve­ment lui ; mais à mon avis, la plus grande influence pour moi, et proba­ble­ment pour beau­coup de gens, c’est Federer. »