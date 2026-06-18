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Dan Evans : « J’ai passé un peu de temps avec Roger Federer à l’en­traî­ne­ment. Il ne se prome­nait pas en pantoufles dorées ni dans une voiture plaquée or. C’était juste un gars normal »

Par
Thomas S
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Tennis : Us Open 2024 -

Particulièrement remonté ces derniers jours suite au refus de la fédé­ra­tion anglaise de tennis de lui accorder une invi­ta­tion dans tableaux prin­ci­paux du Queen’s et de Wimbledon, alors qu’il prendra sa retraite à l’issue du Grand Chelem londo­nien où il devra passer par les quali­fi­ca­tions, Dan Evans était de passage sur le podcast Tennis Podcast.

Et l’an­cien 21e mondial a notam­ment été inter­rogé sur Roger Federer, avec qui il a partagé de nombreuses ses séances d’en­traî­ne­ment du côté de Dubaï. 

« J’ai passé un peu de temps avec Roger à m’entraîner et à m’exercer. C’était juste un gars normal. Il ne se prome­nait pas en pantoufles dorées ni ne roulait dans une voiture plaquée or. Il venait comme un type tout à fait normal. C’est comme ça que je l’ai perçu sur le court. Je me suis donné à fond et j’ai fait de mon mieux, c’est tout. Je n’avais pas peur de dire « come on » pendant le match. Mais je n’ai jamais manqué de respect à ces gars‐là ni aux personnes présentes sur le court, point barre. J’ai simple­ment apprécié mes matchs contre eux. J’ai tout donné et j’en ai battu un, c’est tout. C’était une belle journée ! J’ai pris du plaisir à jouer contre chacun d’entre eux (le Big 3). C’est pour ça que je jouais au tennis. Je pense que c’est ce que les gens ne comprennent pas. Que l’on ait 50 ou 30 ans, on n’a pas la chance de jouer sur les courts prin­ci­paux toutes les semaines. »

Publié le jeudi 18 juin 2026 à 19:30

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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