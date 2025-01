Après avoir expliqué pour­quoi, selon lui, Novak Djokovic avait encore les armes et les atouts pour riva­liser avec Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, Daniel Evans, actuel 160e joueur mondial et proche d’Andy Murray, est revenu sur les raisons qui ont poussé le joueur serbe à choisir son illustre compa­triote comme entraîneur.

« Comme tout le monde, j’ai été ravi d’ap­prendre qu’Andy Murray allait entraîner Novak Djokovic à l’Open d’Australie. C’est logique pour Andy : trois semaines pendant l’été austra­lien, alors que le climat chez nous n’est pas propice au golf ! Quant à Novak, il n’est pas stupide, il ne l’a pas choisi unique­ment pour faire la une des jour­naux – Andy sera un excellent entraî­neur. Parler du jeu à Andy est tota­le­ment diffé­rent de parler à quel­qu’un d’autre : son niveau de pers­pi­ca­cité tactique et son atti­tude. Je me souviens qu’a­vant un match de Coupe Davis, nous étions quelques‐uns à parler du match et nous avons dit : ‘Oui, Andy va battre ce gars‐là’. Andy en a eu vent et n’était pas content. Il a dit : ‘Non, ce gars est dange­reux et c’est comme ça qu’il peut me battre’, puis il a décom­posé le jeu de son adver­saire. Il fera preuve de ce niveau d’ana­lyse face à chaque adver­saire de Novak », a déclaré Evans dans une chro­nique pour le Daily Mail.