Le sujet est complexe mais il va être vite d’actualité.

En effet, la WTA et l’ATP ont clai­re­ment expliqué qu’ils pour­raient sortir la LTA (la fédé­ra­tion britan­nique) de leur « système » si l’in­ter­dic­tion de jouer pour les Russes et les Biélorusses est maintenue.

Cela voudrait dire que les tour­nois de l’ATP et la WTA qui se déroulent en Grande‐Bretagne seraient tout simple­ment rayer de la carte. Pour Wimbledon, c’est un autre sujet car il est indé­pen­dant de l’ATP et la WTA.

Dan Evans trouve que cette menace est limite et il l’a fait savoir : « L’ATP ne devrait pas jeter la pierre quand elle vit dans une maison de verre. C’est un triste état des choses si le Queen’s n’était pas diffusé Je ne suis pas fan des menaces.Le Queen’s est l’un des meilleurs et des plus pres­ti­gieux tour­nois du circuit, qui a fait beau­coup pour l’ATP Tour en son temps »