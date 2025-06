Sujet majeur et redon­dant sur le circuit profes­sionnel depuis déjà plusieurs années, le calen­drier est au coeur de nombreuses discussions.

Alors que plusieurs stars du circuit dont Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Casper Ruud ou encore Taylor Fritz ont déjà exprimé leur mécon­ten­te­ment concer­nant la cadence jugée exces­sive, Daniel Evans, inter­rogé par la BBC en marge du tournoi du Queen’s, a tenu à faire passer un message assez clair.

🗣 « There’s other people in the world strug­gling for work.«



Dan Evans says tennis players have to be « careful » complai­ning about the busy sche­dule. pic.twitter.com/ZflWL0DB21