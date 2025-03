Connu pour être l’un des rares joueurs du Top 100 mondial à posséder un revers à une main, l’Allemand Daniel Altmaier a récem­ment accordé une inter­view à nos confrères de Clay dans laquelle il évoque notam­ment son admi­ra­tion pour Rafael Nadal.

« Je pense que Nadal s’est révélé être un joueur de tennis incroyable, mais aussi une personne encore meilleure. Il est très honnête en tous points, très humble, très profes­sionnel. Je peux vous dire qu’on pouvait vrai­ment le constater lors des tour­nois. J’ai parti­cipé à plusieurs tour­nois où il a jouait, et son fana­tisme était palpable. En vérité, j’ai été vrai­ment impres­sionné par sa person­na­lité et par tout ce qu’il transmet. Il a laissé cette impres­sion très forte, plus encore que ses victoires. »