Une dizaine de jours après l’opé­ra­tion du genou de Nick Kyrgios, son manager a donné des nouvelles très rassu­rantes dans l’émis­sion de radio austra­lienne SEN Breakfast. Pour rappel, le dernier fina­liste de Wimbledon vise un retour à Indian Wells (8 au 19 mars).

« L’opération n’au­rait pas pu mieux se passer. Mentalement, tout va très bien. Il est à la maison. Il joue aux Pokémon et apprécie la nour­ri­ture que sa mère lui prépare. C’est diffi­cile d’égaler ça. Beaucoup de joueurs n’ont pas le temps de récu­pérer en général vu qu’ils jouent toutes les semaines. C’est dommage qu’il ait dû subir une opéra­tion, mais nous en tirons deux conclu­sions : son genou est complè­te­ment guéri et il reviendra meilleur que jamais. Maintenant que tout est réglé, nous devrons faire beau­coup de travail pour le remettre en forme. Nous avons le temps de le mettre en forme et de le rendre plus fort physi­que­ment qu’il ne l’était l’année dernière. Tous les feux sont au vert », s’est réjoui Daniel Horsfall.