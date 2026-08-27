Titré à Umag, quart de finaliste à Montréal et désormais 39e mondial, Daniel Merida réalise un été particulièrement réussi.
Lundi, l’Espagnol a même eu l’occasion de partager le court avec Carlos Alcaraz lors d’une séance d’entraînement à l’US Open. Une session au cours de laquelle il s’est notamment offert le gain d’un set, 7–5, face à son compatriote.
Dans une interview accordée à Marca, le joueur de 21 ans a livré son sentiment sur le niveau d’Alcaraz, absent depuis avril en raison d’une blessure au poignet droit. Malgré plusieurs mois sans compétition, Mérida estime que le quadruple vainqueur en Grand Chelem reste impressionnant et qu’il ne lui faudra pas longtemps pour retrouver son meilleur niveau.
« Quand nous avons su que Carlos viendrait jouer à coup sûr, nous avons essayé d’organiser un entraînement avec lui. Après tout, c’est un grand joueur et on a toujours envie de s’entraîner avec ce genre de joueurs lors de ce type de tournois. À vrai dire, je suis super content d’avoir partagé le court avec lui sur le court central de l’US Open. Je dirais que ce fut une expérience incroyable. On a fait un bon set d’entraînement. Carlos joue bien, mais évidemment, après quatre mois sans compétition, ça se voit un peu. Je me suis senti très à l’aise et j’ai joué en toute confiance. Alcaraz a un très haut niveau de tennis. Dès qu’il aura retrouvé un peu de rythme, disputé quelques matchs et surmonté la crainte qu’il a de son poignet, nous le verrons au même niveau que celui auquel nous l’avons toujours vu. »
Publié le jeudi 27 août 2026 à 16:38