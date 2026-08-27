Titré à Umag, quart de fina­liste à Montréal et désor­mais 39e mondial, Daniel Merida réalise un été parti­cu­liè­re­ment réussi.

Lundi, l’Espagnol a même eu l’occasion de partager le court avec Carlos Alcaraz lors d’une séance d’entraînement à l’US Open. Une session au cours de laquelle il s’est notam­ment offert le gain d’un set, 7–5, face à son compatriote.

Dans une inter­view accordée à Marca, le joueur de 21 ans a livré son senti­ment sur le niveau d’Alcaraz, absent depuis avril en raison d’une bles­sure au poignet droit. Malgré plusieurs mois sans compé­ti­tion, Mérida estime que le quadruple vain­queur en Grand Chelem reste impres­sion­nant et qu’il ne lui faudra pas long­temps pour retrouver son meilleur niveau.

« Quand nous avons su que Carlos vien­drait jouer à coup sûr, nous avons essayé d’organiser un entraî­ne­ment avec lui. Après tout, c’est un grand joueur et on a toujours envie de s’entraîner avec ce genre de joueurs lors de ce type de tour­nois. À vrai dire, je suis super content d’avoir partagé le court avec lui sur le court central de l’US Open. Je dirais que ce fut une expé­rience incroyable. On a fait un bon set d’en­traî­ne­ment. Carlos joue bien, mais évidem­ment, après quatre mois sans compé­ti­tion, ça se voit un peu. Je me suis senti très à l’aise et j’ai joué en toute confiance. Alcaraz a un très haut niveau de tennis. Dès qu’il aura retrouvé un peu de rythme, disputé quelques matchs et surmonté la crainte qu’il a de son poignet, nous le verrons au même niveau que celui auquel nous l’avons toujours vu. »