Après s’être affiché à l’en­traî­ne­ment sans gêne appa­rente et avec une certaine déter­mi­na­tion, Juan Martin Del Potro semble être de plus en plus proche d’un retour sur le circuit après plus de deux ans d’ab­sence et quatre opéra­tions du genou.

Récemment, son ancien capi­taine, Daniel Orsanic, avec qui il a remporté la Coupe Davis en 2015, a donné une inter­view à Pagina 12 dans laquelle il se montre plutôt pessi­miste concer­nant un retour au premier plan de son compatriote.

« Je veux qu’il revienne. Il y a beau­coup d’in­cer­ti­tude parce qu’il n’a pas l’as­su­rance ou la sécu­rité de retourner dans à des stan­dards où il a l’ha­bi­tude d’être. S’il parvient à garder les attentes basses et à profiter de ce que signifie le processus de retour, s’il parvient à se débar­rasser de cette respon­sa­bi­lité qui a toujours été mise sur lui, je pense qu’il a une chance, mais s’il pense revenir pour être dans le top 10, ce sera très compliqué. »