Daniel Vallverdu est un coach très reconnu. Il vit un moment assez spécial de sa carrière d’en­trai­neur avec Grigor Dimitrov. Depuis qu’il est à ses côtés, le Bulgare a retrouvé une vraie envie, envie qui s’est symbo­lisée par une 10e place au clas­se­ment mondial à la fin de l’année.

Selon lui, cette période d’une carrière est très spéciale surtout pour des cham­pions du calibre de Dimitrov mais aussi de Djokovic qu’il connait bien. Pour Daniel, l’année 2025 risque être celle d’une très vive confron­ta­tion car les statuts ont changé mais les « vieux » veulent encore prouver qu’ils sont bien là.

« Grigor attend avec impa­tience 2025 et, bien sûr, la compé­ti­tion est extrê­me­ment diffi­cile. Cette jeune géné­ra­tion ne cesse de s’amé­liorer, et c’est aussi ce qui est passion­nant. Et je suis sûr que ce qui passionne aussi Novak, c’est de voir le défi qui les attend et de trouver des moyens, avec leur expé­rience et leurs styles de jeu, peut‐être diffé­rents, pour essayer de perturber les jeunes joueurs au moins pendant quelques années encore », a déclaré Daniel auprès de nos confrères du National, un média australien.