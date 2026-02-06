AccueilATPDanielle Collins sur Djokovic : "Je pense que la question n'est pas...
Danielle Collins sur Djokovic : « Je pense que la ques­tion n’est pas de savoir si Novak va faire une nouvelle finale de Grand Chelem mais plutôt de savoir s’il va remporter un 25e titre majeur »

Par Baptiste Mulatier

Tombeur de Jannik Sinner en demies mais battu par Carlos Alcaraz en finale de l’Open d’Australie dimanche, Novak Djokovic a manqué l’oc­ca­sion de remporter un 25e titre du Grand Chelem. 

Dans le dernier épisode de « The Big T », dont les propos sont relayés par The Tennis Gazette, la 77e joueuse mondiale Danielle Collins a répondu à la ques­tion suivante : le Serbe de bientôt 39 ans atteindra‐t‐il une autre finale majeure ? 

« Je pense que la ques­tion est plutôt de savoir s’il va remporter un Grand Chelem. Je ne veux pas remettre en ques­tion le GOAT, mais je pense que cela devient plus diffi­cile avec la concur­rence qu’il a, avec Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, et il y a aussi beau­coup de facteurs liés à son âge. Mais je pense que nous pouvons certai­ne­ment nous attendre à ce qu’il atteigne au moins une finale, voire remporte un autre tournoi du Grand Chelem. »

Publié le vendredi 6 février 2026 à 14:45

