Tombeur de Jannik Sinner en demies mais battu par Carlos Alcaraz en finale de l’Open d’Australie dimanche, Novak Djokovic a manqué l’occasion de remporter un 25e titre du Grand Chelem.
Dans le dernier épisode de « The Big T », dont les propos sont relayés par The Tennis Gazette, la 77e joueuse mondiale Danielle Collins a répondu à la question suivante : le Serbe de bientôt 39 ans atteindra‐t‐il une autre finale majeure ?
« Je pense que la question est plutôt de savoir s’il va remporter un Grand Chelem. Je ne veux pas remettre en question le GOAT, mais je pense que cela devient plus difficile avec la concurrence qu’il a, avec Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, et il y a aussi beaucoup de facteurs liés à son âge. Mais je pense que nous pouvons certainement nous attendre à ce qu’il atteigne au moins une finale, voire remporte un autre tournoi du Grand Chelem. »
Publié le vendredi 6 février 2026 à 14:45