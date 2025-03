Au cours d’une très belle inter­view réalisée chez nos confrères de L’Équipe, Daniil Medvedev se livre comme rare­ment sur sa rela­tion parti­cu­lière avec la France, lui qui est arrivé à 18 ans à Cannes pour s’en­traîner dans l’aca­démie de Jean‐René Lisnard.

Et forcé­ment, le Russe a été inter­rogé sur ce que lui inspi­rait le public trico­lore, pas toujours tendre avec des joueurs nerveux comme lui.

« Spécial. Parfois je me chauffe avec eux, parfois c’est magni­fique. Le plus grand souvenir que j’ai, c’est en 2021, sous Covid, à Roland, sur le court Suzanne‐Lenglen. Cette année‐là, je fais un quart de finale contre Stefanos (Tsitsipas, sur le Central) qui est un des meilleurs joueurs sur terre et même s’il gagne en trois sets, je fais un gros match. Je jouais très bien sur terre où je ne suis pas trop à l’aise norma­le­ment. Je ne sais pas ce qu’il s’est passé, mais il y a eu des moments magni­fiques. Je me souviens que le public avait chanté mon nom, c’était juste magique. Sinon, il y a eu d’autres moments chauds. Je suis quel­qu’un qui peut jeter la raquette et ça, le public fran­çais n’aime pas. Je commence alors à me chauffer avec eux, mais quand je regarde en arrière, tout ça, c’est drôle, je trouve. Même eux, je pense qu’ils aiment bien ça, en fait. »