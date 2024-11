L’ATP a eu la très bonne idée de publier une vidéo hommage à Rafael Nadal dans laquelle de nombreux spor­tifs s’ex­priment dont Daniil Medvedev.

Le Russe, toujours aussi bon face caméra, s’est direc­te­ment adressé au cham­pion espa­gnol en rappe­lant qu’il n’était pas qu’un joueur de terre battue, mais bien plus que cela (à partir de 5 minutes).

Dear Rafa, we have some very special messages for you 💌 pic.twitter.com/gDW2dRJPC9 — ATP Tour (@atptour) November 20, 2024

« C’est un grand moment pour toi, un grand moment dans ta vie et dans ta carrière. Je tiens à te remer­cier pour toutes ces années, d’abord en te regar­dant à la télé­vi­sion, puis en jouant contre toi, parfois en finale. J’espère que tu as apprécié nos combats autant que moi. Tu es une légende de ce sport. Ce qui m’a le plus impres­sionné chez toi quand j’étais jeune, c’est qu’on disait toujours que tu étais extra­or­di­naire sur la terre battue, mais on se disait aussi : ‘On verra bien sur gazon, on verra sur dur’. Puis, bien sûr, tu as montré que tu pouvais être meilleur que n’im­porte qui sur n’im­porte quelle surface, tu as montré que tu étais meilleur que n’im­porte qui à de nombreuses occa­sions. Félicitations, Rafa. »