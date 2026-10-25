Daniil Medvedev n’avait encore jamais conservé un titre d’une année sur l’autre. C’est chose faite après sa victoire contre Nikoloz Basilashvili (128e mondial) en finale de l’ATP 250 d’Almaty : 6–7(6), 6–1, 6–3.
« J’adore ce tournoi, sinon, je ne jouerais probablement pas ici, car au niveau du calendrier, ce n’est pas un tournoi facile : il faut maintenant se rendre à Vienne pour jouer dans quelques jours. Mais j’adore ce tournoi, je me sens très bien ici, donc je suis toujours ravi d’y jouer et, bien sûr, c’est encore mieux de gagner », a déclaré le Russe, désormais 5e à la Race et bien parti pour se qualifier pour le Masters de Turin (15 au 22 novembre).
Daniil Medvedev a ainsi son 25e titre sur le circuit principal à 30 ans.
Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est naturellement tourné vers le journalisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa formation, il a collaboré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très particulière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expérience fondatrice, point de départ d’une belle aventure qui se poursuit désormais depuis six ans.