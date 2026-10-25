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Daniil Medvedev, après son nouveau titre : « Je ne joue­rais proba­ble­ment pas ici si je n’ai­mais pas ce tournoi, car ce n’est pas une date facile »

Par
Baptiste Mulatier
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Rolex Paris Masters 2025 -31/10/2025 - Daniil Medvedev - Russie

Daniil Medvedev n’avait encore jamais conservé un titre d’une année sur l’autre. C’est chose faite après sa victoire contre Nikoloz Basilashvili (128e mondial) en finale de l’ATP 250 d’Almaty : 6–7(6), 6–1, 6–3.

« J’adore ce tournoi, sinon, je ne joue­rais proba­ble­ment pas ici, car au niveau du calen­drier, ce n’est pas un tournoi facile : il faut main­te­nant se rendre à Vienne pour jouer dans quelques jours. Mais j’adore ce tournoi, je me sens très bien ici, donc je suis toujours ravi d’y jouer et, bien sûr, c’est encore mieux de gagner », a déclaré le Russe, désor­mais 5e à la Race et bien parti pour se quali­fier pour le Masters de Turin (15 au 22 novembre).

Daniil Medvedev a ainsi son 25e titre sur le circuit prin­cipal à 30 ans. 

Publié le dimanche 25 octobre 2026 à 13:58

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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