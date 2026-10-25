Daniil Medvedev n’avait encore jamais conservé un titre d’une année sur l’autre. C’est chose faite après sa victoire contre Nikoloz Basilashvili (128e mondial) en finale de l’ATP 250 d’Almaty : 6–7(6), 6–1, 6–3.

« J’adore ce tournoi, sinon, je ne joue­rais proba­ble­ment pas ici, car au niveau du calen­drier, ce n’est pas un tournoi facile : il faut main­te­nant se rendre à Vienne pour jouer dans quelques jours. Mais j’adore ce tournoi, je me sens très bien ici, donc je suis toujours ravi d’y jouer et, bien sûr, c’est encore mieux de gagner », a déclaré le Russe, désor­mais 5e à la Race et bien parti pour se quali­fier pour le Masters de Turin (15 au 22 novembre).

The first was so nice, he had to do it twice 🤩



Daniil Medvedev defeats Basilashvili 6–7 6–1 6–3 to defend a title for the first time in his career !#AlmatyOpen pic.twitter.com/Eyi3FbmrhE — Tennis TV (@TennisTV) October 25, 2026

Daniil Medvedev a ainsi son 25e titre sur le circuit prin­cipal à 30 ans.