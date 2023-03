Lors de sa confé­rence de presse après son sacre sur l’ATP 500 de Dubaï ce samedi, une décla­ra­tion de Daniil Medvedev est peu passée inaperçue alors qu’elle est parfai­te­ment révé­la­trice de toute la diffi­culté de rester au plus haut niveau dans un sport comme le tennis.

Pour le Russe, tête de série numéro 5 sur le Masters 1000 d’Indian Wells et placé dans une partie de tableau rela­ti­ve­ment compli­quée, tout est une ques­tion de confiance.

« Je n’avais jamais gagné trois tour­nois d’af­filée et le fait que ce soit arrivé main­te­nant montre à quel point le tennis est incroyable. Après ma défaite contre Korda à Melbourne, j’étais bloqué, je ne savais pas comment changer les choses. Je me souviens avoir abordé un joueur de tennis russe avant mon match contre Davidovich (au premier tour de Rotterdam, ndlr) et lui avoir demandé comment je pouvais sortir de ce trou. Au moment où je vous parle, je me rends compte que si je perds à Indian Wells, je risque de perdre toute confiance en moi. Pour l’ins­tant, je me sens très bien et je veux m’en servir pour gagner autant de matchs que possible. J’aimerais battre mon record annuel de titres remportés (quatre, en 2019 et 2021). »