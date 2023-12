Daniil Medvedev a accordé un bel entre­tien à The National dans lequel il évoque forcé­ment son rapport avec un certain Rafael Nadal, de retour sur le circuit après un an d’absence.

« En fait, avec Rafa, j’ai peut‐être même eu moins de succès qu’avec Novak, d’une certaine manière. Mais nous avons eu des matches serrés où j’ai senti que je pouvais gagner et peut‐être qu’il a pris l’avan­tage à la fin. Pour moi, ce sera donc un grand défi si je dois l’af­fronter. Je ne connais pas encore son état de forme, personne ne le sait, et je ne sais pas comment il va se comporter. Mais d’après ce que j’ai vu, il semble aller bien et c’est une bonne chose pour le tennis »