Jean Muller
Par Jean Muller

À voir sa tête à l’issue de sa défaite face à l’Indien Dakshineswar Suresh‐Ekambaram, 524e mondial, devant un public en liesse, on se dit que Daniil Medvedev risque de débuter sa saison 2026 dans des condi­tions assez spéciales même s’il faut rappeler que les duels dans cette exhi­bi­tion se joue en un set gagnant.

2026 sera une saison char­nière pour le Russe. Soit il parvient à revenir dans le Top 10 grâce à son nouveau staff, soit il s’en­lise dans le ventre mou du top 20, voire pire, et dans ce cas là il sera vite frustré et risque d’ex­ploser à maintes reprises.

Publié le samedi 20 décembre 2025 à 10:52

