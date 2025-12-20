À voir sa tête à l’issue de sa défaite face à l’Indien Dakshineswar Suresh‐Ekambaram, 524e mondial, devant un public en liesse, on se dit que Daniil Medvedev risque de débuter sa saison 2026 dans des conditions assez spéciales même s’il faut rappeler que les duels dans cette exhibition se joue en un set gagnant.
Quien coño es ese tío https://t.co/2KhXIXg66s— EL MANICOMIO DE FOKINA 🤪🎾 (@Miguelcmm1) December 19, 2025
2026 sera une saison charnière pour le Russe. Soit il parvient à revenir dans le Top 10 grâce à son nouveau staff, soit il s’enlise dans le ventre mou du top 20, voire pire, et dans ce cas là il sera vite frustré et risque d’exploser à maintes reprises.
Publié le samedi 20 décembre 2025 à 10:52