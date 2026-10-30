Qualifié pour les quarts de finale sur l’ATP 500 de Vienne où il sera opposé au Français Adrian Mannarino ce vendredi, Daniil Medvedev s’est entre­tenu avec nos confrères de Bolshe avant le début du tournoi. Et le Russe a tenu à revenir sur l’éternel problème du calendrier.

« Je suis favo­rable à ce qu’on accorde une grande impor­tance aux tour­nois les plus pres­ti­gieux. Je ne pense pas que le tennis soit bien orga­nisé, car nous sommes obligés de disputer trop de tour­nois tout au long de l’année. De nos jours, la norme est de disputer plus de 35 semaines de compé­ti­tion par an. Le plus gros problème dans le tennis actuel­le­ment, c’est que nous, les joueurs, n’avons que très peu de pouvoir. S’il est vrai qu’il existe un Conseil des joueurs et que nous avons le droit de vote, l’influence que nous exer­çons réel­le­ment lors de la prise de déci­sions est très limitée, alors qu’au final, c’est nous qui faisons avancer les choses. Nous devons avoir davan­tage voix au chapitre lorsque des ques­tions telles que le calen­drier sont débat­tues, et je soutien­drai tous les joueurs qui souhaitent se battre pour cela. »