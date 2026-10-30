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Daniil Medvedev : « C’est le plus gros problème dans le tennis actuellement »

Par
Thomas S
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Rolex Paris Masters 2025 -31/10/2025 - Daniil Medvedev - Russie

Qualifié pour les quarts de finale sur l’ATP 500 de Vienne où il sera opposé au Français Adrian Mannarino ce vendredi, Daniil Medvedev s’est entre­tenu avec nos confrères de Bolshe avant le début du tournoi. Et le Russe a tenu à revenir sur l’éternel problème du calendrier. 

« Je suis favo­rable à ce qu’on accorde une grande impor­tance aux tour­nois les plus pres­ti­gieux. Je ne pense pas que le tennis soit bien orga­nisé, car nous sommes obligés de disputer trop de tour­nois tout au long de l’année. De nos jours, la norme est de disputer plus de 35 semaines de compé­ti­tion par an. Le plus gros problème dans le tennis actuel­le­ment, c’est que nous, les joueurs, n’avons que très peu de pouvoir. S’il est vrai qu’il existe un Conseil des joueurs et que nous avons le droit de vote, l’influence que nous exer­çons réel­le­ment lors de la prise de déci­sions est très limitée, alors qu’au final, c’est nous qui faisons avancer les choses. Nous devons avoir davan­tage voix au chapitre lorsque des ques­tions telles que le calen­drier sont débat­tues, et je soutien­drai tous les joueurs qui souhaitent se battre pour cela. »

Publié le vendredi 30 octobre 2026 à 08:38

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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