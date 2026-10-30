Qualifié pour les quarts de finale sur l’ATP 500 de Vienne où il sera opposé au Français Adrian Mannarino ce vendredi, Daniil Medvedev s’est entretenu avec nos confrères de Bolshe avant le début du tournoi. Et le Russe a tenu à revenir sur l’éternel problème du calendrier.
« Je suis favorable à ce qu’on accorde une grande importance aux tournois les plus prestigieux. Je ne pense pas que le tennis soit bien organisé, car nous sommes obligés de disputer trop de tournois tout au long de l’année. De nos jours, la norme est de disputer plus de 35 semaines de compétition par an. Le plus gros problème dans le tennis actuellement, c’est que nous, les joueurs, n’avons que très peu de pouvoir. S’il est vrai qu’il existe un Conseil des joueurs et que nous avons le droit de vote, l’influence que nous exerçons réellement lors de la prise de décisions est très limitée, alors qu’au final, c’est nous qui faisons avancer les choses. Nous devons avoir davantage voix au chapitre lorsque des questions telles que le calendrier sont débattues, et je soutiendrai tous les joueurs qui souhaitent se battre pour cela. »
Publié le vendredi 30 octobre 2026 à 08:38