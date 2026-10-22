Alors qu’il souhaite jouer le Masters à Turin (du 15 au 22 novembre), Novak Djokovic occupe actuellement la 11e place de la Race, à deux rangs de la dernière position qualificative, détenue par Rafael Jodar.
Depuis Almaty, où il va affronter Terence Atmane en quarts de finale, Daniil Medvedev a été interrogé par Tennis Head sur l’éventualité d’une invitation pour le Serbe, légende vivante, s’il ne parvenait pas à se qualifier pour le Masters. Et logiquement, le Russe s’est clairement prononcé contre cette idée.
« Non, je pense qu’il ne devrait pas y avoir de wild card. La seule chose, c’est que si vous remportez un Grand Chelem et que vous n’êtes pas dans le top 8, vous obtenez une place, donc c’est déjà une sorte de wild card. Je pense que cette règle est bonne, et qu’ils ne devraient pas en ajouter d’autres. Novak a encore deux tournois pour tenter de se qualifier, et à Pékin, il a très bien joué. Je n’ai pas vu son match à Shanghai (Le Serbe a été battu très son entrée en lice par Hubert Hurkacz, ndlr). Il a ses chances. Mais s’il est là, tout le monde sera ravi de le voir, car il a également annoncé qu’il jouerait cette année s’il était qualifié. S’il ne l’est pas, ça fait partie de la vie ; voyons ce que l’année prochaine lui réserve. »
Publié le jeudi 22 octobre 2026 à 18:22