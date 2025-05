Interrogé par nos confrères de Tennis.com, Daniil Medvedev a tenté d’ex­pli­quer pour­quoi il avait quelques fois un compor­te­ment assez étrange.

« Sur le terrain, il y a des choses qui me font ressentir des émotions. Je veux dire, des choses comme l’adré­na­line, et des émotions que je ressens très rare­ment dans la vraie vie. Dans la vie, ça m’ar­rive deux ou trois fois par an de crier sur quel­qu’un et de m’énerver. Mais sur le terrain, ça arrive, pas tous les jours, mais c’est plus fréquent je dois l’avouer ! C’est pour ça qu’on a l’im­pres­sion qu’il s’agit de deux personnes diffé­rentes. Mais ça dépend des émotions qu’on ressent et des actions qu’on accom­plit. Il n’y a aucune action dans ma vie que j’aie besoin d’exé­cuter avec autant de préci­sion. C’est pour ça que je ne suis jamais nerveux »