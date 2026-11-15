Alors qu’il fera son entrée en lice sur le Masters de Turin ce lundi soir face à Flavio Cobolli, Daniil Medvedev a été interrogé par nos confrères russes de Bloshe avant le début de la compétition.
Notamment interrogé sur l’objectif qu’il aimerait accomplir avant la fin de sa carrière, le Russe a ciblé les Jeux olympiques, une compétition où il n’a jamais brillé.
« Au tennis, pour être honnête, j’ai tout connu. Aux Jeux olympiques, j’aimerais réaliser de meilleures performances que d’habitude. Je suis déjà allé en quarts de finale une fois, mais il est clair que je veux me battre pour décrocher une médaille. À part ça, j’ai tout vu, mais chaque match reste une nouvelle émotion, chaque tournoi apporte quelque chose de nouveau. On découvre chaque année le même court sous un angle différent : à certains endroits, il est lent, à d’autres, il est rapide, et ainsi de suite. »
Publié le dimanche 15 novembre 2026 à 17:17