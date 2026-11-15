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Daniil Medvedev dévoile son grand objectif avant la fin de sa carrière : « J’ai tout connu dans ce sport mais j’ai­me­rais faire beau­coup mieux dans cette compétition »

Par
Thomas S
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Alors qu’il fera son entrée en lice sur le Masters de Turin ce lundi soir face à Flavio Cobolli, Daniil Medvedev a été inter­rogé par nos confrères russes de Bloshe avant le début de la compétition. 

Notamment inter­rogé sur l’ob­jectif qu’il aime­rait accom­plir avant la fin de sa carrière, le Russe a ciblé les Jeux olym­piques, une compé­ti­tion où il n’a jamais brillé. 

« Au tennis, pour être honnête, j’ai tout connu. Aux Jeux olym­piques, j’aimerais réaliser de meilleures perfor­mances que d’habitude. Je suis déjà allé en quarts de finale une fois, mais il est clair que je veux me battre pour décro­cher une médaille. À part ça, j’ai tout vu, mais chaque match reste une nouvelle émotion, chaque tournoi apporte quelque chose de nouveau. On découvre chaque année le même court sous un angle diffé­rent : à certains endroits, il est lent, à d’autres, il est rapide, et ainsi de suite. »

Publié le dimanche 15 novembre 2026 à 17:17

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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