Alors qu’il fera son entrée en lice sur le Masters de Turin ce lundi soir face à Flavio Cobolli, Daniil Medvedev a été inter­rogé par nos confrères russes de Bloshe avant le début de la compétition.

Notamment inter­rogé sur l’ob­jectif qu’il aime­rait accom­plir avant la fin de sa carrière, le Russe a ciblé les Jeux olym­piques, une compé­ti­tion où il n’a jamais brillé.

« Au tennis, pour être honnête, j’ai tout connu. Aux Jeux olym­piques, j’aimerais réaliser de meilleures perfor­mances que d’habitude. Je suis déjà allé en quarts de finale une fois, mais il est clair que je veux me battre pour décro­cher une médaille. À part ça, j’ai tout vu, mais chaque match reste une nouvelle émotion, chaque tournoi apporte quelque chose de nouveau. On découvre chaque année le même court sous un angle diffé­rent : à certains endroits, il est lent, à d’autres, il est rapide, et ainsi de suite. »