Présent à Montréal et motivé plus que jamais pour remporter son premier titre de l’année, Daniil Medvedev n’en est pas moins tran­chant qu’à l’ac­cou­tumée en confé­rence de presse.

Comme à son habi­tude, le Russe n’hé­site pas à dire ce qu’il dit, et a été assez critique envers l’ATP lors­qu’on lui a demandé son avis sur la disqua­li­fi­ca­tion de Denis Shapovalov la semaine dernière, durant l’ATP 500 de Washington.

《 L’ATP, j’ai l’im­pres­sion qu’ils ne savent pas où ils vont 》 – Daniil Medvedev sur les sanc­tions contre les joueurs qui s’énervent sur le terrain, après la contro­verse Shapovalov.#ATPtour #OBN24 #BNO24 #Medvedev #Shapovalov pic.twitter.com/ByKqpSE5DW — mathieu prost (@mathieuprost) August 5, 2024

« Pour moi, Denis n’au­rait pas dû être disqua­lifié. Avec ce qu’on entend à la télé, ça aurait mérité un warning et peut‐être une amende après le match, mais c’est tout, donc j’étais vrai­ment très surpris. Je trouve qu’en ce moment l’ATP fait de bonnes choses et des choses moins bien, mais j’ai l’im­pres­sion qu’ils ne savent pas où ils vont. Daniil Medvedev dézingue l’ATP : « Ils veulent être comme la Formule 1 et le foot. Mais dans ce cas, tu ne peux pas demander aux joueurs de rester calmes comme des robots, alors qu’au­tour d’eux c’est le cirque et le show. Il faut que les choses soient plus claires pour les joueurs et pour les spec­ta­teurs. » a lâché le numéro 5 mondial.