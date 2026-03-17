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Daniil Medvedev en pleine galère : « Aucun de mes bagages n’est arrivé. J’en aurais bien besoin pour jouer au Miami Open. Pouvez‐vous m’aider ? »

Par
Thomas S
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Tennis : Rolex Monte Carlo Masters 2025 - Atp -

Quelques jours après avoir été bloqué pendant des jours à Dubaï suite à la situa­tion géopo­li­tique au Moyen‐Orient, Daniil Medvedev vient de connaître une autre galère.

Tout juste battu en finale du Masters 1000 d’Indian Wells par Jannik Sinner, le Russe, qui a atterri en Floride, où il doit prendre part au tournoi de Miami, qui débute ce mercredi, a publié un message en forme d’appel à l’aide sur ses réseaux sociaux. 

« Salut United Airlines, j’ai besoin d’un petit coup de main. J’ai pris l’avion hier de Palm Srping vers la Floride et aucun de mes bagages n’est arrivé. J’en aurais bien besoin pour jouer au Miami Open. Pouvez‐vous m’aider ? », a écrit l’ac­tuel 10e joueur mondial, déci­dé­ment pas très chanceux. 

Publié le mardi 17 mars 2026 à 18:03

A propos de l’auteur

Thomas S

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

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