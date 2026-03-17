Quelques jours après avoir été bloqué pendant des jours à Dubaï suite à la situa­tion géopo­li­tique au Moyen‐Orient, Daniil Medvedev vient de connaître une autre galère.

Tout juste battu en finale du Masters 1000 d’Indian Wells par Jannik Sinner, le Russe, qui a atterri en Floride, où il doit prendre part au tournoi de Miami, qui débute ce mercredi, a publié un message en forme d’appel à l’aide sur ses réseaux sociaux.

Hi @united…need a little help. Flew from PSP to Florida yesterday and none of my bags arrived. Kind of need them to play in the @MiamiOpen 😉….can you help ? — Daniil Medvedev (@DaniilMedwed) March 17, 2026

« Salut United Airlines, j’ai besoin d’un petit coup de main. J’ai pris l’avion hier de Palm Srping vers la Floride et aucun de mes bagages n’est arrivé. J’en aurais bien besoin pour jouer au Miami Open. Pouvez‐vous m’aider ? », a écrit l’ac­tuel 10e joueur mondial, déci­dé­ment pas très chanceux.