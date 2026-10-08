Accueil ATP

Daniil Medvedev, encore dominé par Novak Djokovic : « Je ne dirais pas que c’était son meilleur niveau de jeu, mais il n’en était certai­ne­ment pas loin »

Par
Thomas S
-
778

Si Daniil Medvedev n’a pas été, à propre­ment parler, battu par Novak Djokovic étant donné qu’il a été disqua­lifié en demi‐finales de l’ATP 500 de Pékin, le Serbe servait malgré tout pour le gain du match après avec globa­le­ment dominé le Russe. 

Ce dernier, inter­rogé au sujet de ce duel lors de son arrivée sur le Masters 1000 de Shanghai, a reconnu que le niveau de jeu de l’homme aux 24 tour­nois du Grand Chelem était assez impressionnant. 

« D’une certaine manière, j’ai été surpris par son niveau de jeu parce que nous avons disputé beau­coup de matchs au fil des ans, et, comme pour tous les autres joueurs de tennis, certains étaient moins bons, d’autres meilleurs, tant de son côté que du mien. Et pour être honnête, j’ai eu l’impression que c’était, je ne dirais pas son meilleur niveau de jeu, mais il n’en était certai­ne­ment pas loin. »

Publié le jeudi 8 octobre 2026 à 16:49

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram X
© The Tennis Factory 2026 ♥