Si Daniil Medvedev n’a pas été, à propre­ment parler, battu par Novak Djokovic étant donné qu’il a été disqua­lifié en demi‐finales de l’ATP 500 de Pékin, le Serbe servait malgré tout pour le gain du match après avec globa­le­ment dominé le Russe.

Ce dernier, inter­rogé au sujet de ce duel lors de son arrivée sur le Masters 1000 de Shanghai, a reconnu que le niveau de jeu de l’homme aux 24 tour­nois du Grand Chelem était assez impressionnant.

« D’une certaine manière, j’ai été surpris par son niveau de jeu parce que nous avons disputé beau­coup de matchs au fil des ans, et, comme pour tous les autres joueurs de tennis, certains étaient moins bons, d’autres meilleurs, tant de son côté que du mien. Et pour être honnête, j’ai eu l’impression que c’était, je ne dirais pas son meilleur niveau de jeu, mais il n’en était certai­ne­ment pas loin. »