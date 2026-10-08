Si Daniil Medvedev n’a pas été, à proprement parler, battu par Novak Djokovic étant donné qu’il a été disqualifié en demi‐finales de l’ATP 500 de Pékin, le Serbe servait malgré tout pour le gain du match après avec globalement dominé le Russe.
Ce dernier, interrogé au sujet de ce duel lors de son arrivée sur le Masters 1000 de Shanghai, a reconnu que le niveau de jeu de l’homme aux 24 tournois du Grand Chelem était assez impressionnant.
« D’une certaine manière, j’ai été surpris par son niveau de jeu parce que nous avons disputé beaucoup de matchs au fil des ans, et, comme pour tous les autres joueurs de tennis, certains étaient moins bons, d’autres meilleurs, tant de son côté que du mien. Et pour être honnête, j’ai eu l’impression que c’était, je ne dirais pas son meilleur niveau de jeu, mais il n’en était certainement pas loin. »
Publié le jeudi 8 octobre 2026 à 16:49