Daniil Medvedev est actuellement en panne de résultats.
En effet, le Russe a du mal depuis plusieurs mois à retrouver les résultats d’antan, lorsqu’il était numéro un mondial et vainqueur de l’US Open 2021.
Dans une interview accordée au média The National, il est revenu sur ses confrontations avec Rafael Nadal et Novak Djokovic.
Et il semblerait que le Russe ait désigné le joueur qui lui a causé le plus de soucis :
« C’est très difficile de le battre. En fait, avec Rafa, j’ai peut‐être même eu encore moins de réussite qu’avec Novak, d’une certaine manière. Mais nous avons eu quelques matchs très serrés où je sentais que je pouvais gagner, et peut‐être qu’il a finalement fait la différence. »
Des mots qui font sens lorsque l’on se remémore sa défaite en finale de l’US Open 2019, ou encore en finale de l’Open d’Australie 2022.
De très mauvais souvenirs pour Daniil, que l’on retrouvera au Masters 1000 de Cincinnati, lui qui est tête de série n°4 du tournoi.
Publié le jeudi 13 août 2026 à 15:20