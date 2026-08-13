Daniil Medvedev est actuel­le­ment en panne de résultats.

En effet, le Russe a du mal depuis plusieurs mois à retrouver les résul­tats d’antan, lorsqu’il était numéro un mondial et vain­queur de l’US Open 2021.

Dans une inter­view accordée au média The National, il est revenu sur ses confron­ta­tions avec Rafael Nadal et Novak Djokovic.

Et il semble­rait que le Russe ait désigné le joueur qui lui a causé le plus de soucis :

« C’est très diffi­cile de le battre. En fait, avec Rafa, j’ai peut‐être même eu encore moins de réus­site qu’avec Novak, d’une certaine manière. Mais nous avons eu quelques matchs très serrés où je sentais que je pouvais gagner, et peut‐être qu’il a fina­le­ment fait la différence. »

Des mots qui font sens lorsque l’on se remé­more sa défaite en finale de l’US Open 2019, ou encore en finale de l’Open d’Australie 2022.

De très mauvais souve­nirs pour Daniil, que l’on retrou­vera au Masters 1000 de Cincinnati, lui qui est tête de série n°4 du tournoi.