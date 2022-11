Daniil Medvedev est revanchard.

Conscient de ne pas avoir réalisé une saison à la hauteur des attentes et de ses ambi­tions, le 7e joueur mondial a récem­ment déclaré dans une inter­view qu’il avait hâte de démarrer la saison prochaine afin de recti­fier le tir en montrant la meilleure version de son jeu. Le Russe a égale­ment reconnu qu’il s’était parfois senti un peu perdu sur le court lors de cette saison mouvementée.

« La seule chose que je veux attendre de moi et ensuite faire voir aux fans, c’est la meilleure version de moi‐même. Je veux jouer du bon tennis en 2023. Il y a eu des moments cette saison où je n’étais, en quelque sorte, pas moi‐même sur le court. Il manquait quelque chose. Quelque chose n’al­lait pas. Ce qui est normal dans les carrières et les saisons de chacun. Parfois, certains moments sont meilleurs que d’autres. Mais je veux essayer d’être meilleur l’année prochaine. Et je veux l’es­sayer : montrer mon meilleur niveau à chaque fois. »