Bien que né en Russie, Daniil Medvedev est un enfant de la Côte d’Azur.

Arrivé dans le sud de la France à 17 ans, l’ac­tuel 5e mondial, qui est égale­ment un grand fan de jeux vidéos, a récem­ment inau­guré un court de tennis à son nom dans la ville de Grasse, située sur les hauteurs de Cannes.

Un court inspiré de l’uni­vers du gaming avec les inscrip­tions « Player 1 » et « Player 2 » de chaque côté du terrain. On peut égale­ment y voir le visage de Medvedev et le trophée de l’US Open qu’il a remporté en 2021.

« Ce n’est pas très loin d’où j’habite (Monte‐Carlo), à un peu moins d’une heure. Ça me fait plaisir d’être là, ça repré­sente beau­coup », a déclaré un Daniil heureux et fier chez nos confrères du Figaro.