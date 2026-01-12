AccueilATPDaniil Medvedev interpelle l'ATP après le 22e titre de sa carrière :...
Daniil Medvedev inter­pelle l’ATP après le 22e titre de sa carrière : « Pourriez‐vous ajouter d’autres villes au calen­drier ? Je suis à court… »

Thomas S
Par Thomas S

Vainqueur, ce dimanche sur l’ATP 250 de Brisbane, du 22e titre de sa carrière, Daniil Medvedev détient un record rare sur le circuit prin­cipal. Il n’a en effet jamais remporté deux fois le même tournoi. 

Du coup, le Russe a décidé de faire un peu d’hu­mour sur les réseaux sociaux en inter­pel­lant direc­te­ment l’ATP afin que celle‐ci ajoute quelques tour­nois pour étoffer son palmarès si particulier. 

« Cher ATP Tour, pourriez‐vous ajouter plus de villes, s’il vous plaît ? Je suis à court… », a écrit avec toujours beau­coup d’es­prit l’ac­tuel 12e joueur mondial. 

Publié le lundi 12 janvier 2026 à 15:15

