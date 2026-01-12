Vainqueur, ce dimanche sur l’ATP 250 de Brisbane, du 22e titre de sa carrière, Daniil Medvedev détient un record rare sur le circuit principal. Il n’a en effet jamais remporté deux fois le même tournoi.
Du coup, le Russe a décidé de faire un peu d’humour sur les réseaux sociaux en interpellant directement l’ATP afin que celle‐ci ajoute quelques tournois pour étoffer son palmarès si particulier.
Dear @atptour…..can you please add more cities ? I am running out….😂😉— Daniil Medvedev (@DaniilMedwed) January 11, 2026
« Cher ATP Tour, pourriez‐vous ajouter plus de villes, s’il vous plaît ? Je suis à court… », a écrit avec toujours beaucoup d’esprit l’actuel 12e joueur mondial.
Publié le lundi 12 janvier 2026 à 15:15