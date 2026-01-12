Vainqueur, ce dimanche sur l’ATP 250 de Brisbane, du 22e titre de sa carrière, Daniil Medvedev détient un record rare sur le circuit prin­cipal. Il n’a en effet jamais remporté deux fois le même tournoi.

Du coup, le Russe a décidé de faire un peu d’hu­mour sur les réseaux sociaux en inter­pel­lant direc­te­ment l’ATP afin que celle‐ci ajoute quelques tour­nois pour étoffer son palmarès si particulier.

Dear @atptour…..can you please add more cities ? I am running out….😂😉 — Daniil Medvedev (@DaniilMedwed) January 11, 2026

« Cher ATP Tour, pourriez‐vous ajouter plus de villes, s’il vous plaît ? Je suis à court… », a écrit avec toujours beau­coup d’es­prit l’ac­tuel 12e joueur mondial.