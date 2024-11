4e joueur mondial depuis ce lundi, Daniil Medvedev n’a toujours pas remporté le moindre trophée en 2024, une première depuis la saison 2017. S’il reste encore une chance au Russe à l’oc­ca­sion du Masters de Turin qui débute ce dimanche 10 novembre, la tâche ne sera pas aisée.

Récemment inter­rogé par le site Tennishead, Daniil a expliqué comment il parve­nait à rester motivé.

« C’est en fait une très bonne ques­tion car parfois ce n’est pas facile. Il arrive qu’au réveil, vous ne vous sentiez pas très bien et que vous n’ayez même pas envie d’aller à l’entraînement. D’autres gars s’entraîneront et devien­dront meilleurs que toi, et je déteste quand quelqu’un devient meilleur que moi. J’aime gagner, je déteste perdre. J’aime la compé­ti­tion, je veux m’amé­liorer, et c’est ce qui me motive, cette haine de perdre, cette envie de gagner, de m’amé­liorer et de remporter de plus gros titres. C’est pour­quoi il faut s’en­traîner tous les jours. Bien sûr, parfois l’équipe et moi prenons quelques jours de congé, mais quand j’ai besoin de m’entraîner, je vais le faire. »