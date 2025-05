Si Roger Federer et Rafael Nadal ont tous les deux rangé leur raquette, Novak Djokovic est le dernier membre du « Big Three » encore en acti­vité. À bientôt 38 ans (le 22 mai NDLR), l’homme aux 24 titres du Grand Chelem est plus proche de la fin que du début. La ques­tion de la recon­ver­sion se pose, alors que certains s’im­pro­visent consul­tant ou entraî­neur après leur carrière.

À ce sujet, son ami Daniil Medvedev est prêt à l’en­gager en tant qu’entraîneur.

« Je paie­rais pour que Novak soit mon entraî­neur. Je ne crois pas que Novak sera entraî­neur tout de suite, il est plus réaliste qu’il donne des conseils et partage son expé­rience avec ses amis les plus proches sur le Tour. Par consé­quent, s’il existe une telle possi­bi­lité, je serais égale­ment heureux de me trouver dans une telle situa­tion. Bien sûr, cela n’arrivera pas tant que Djokovic jouera, car cela le mettrait dans une mauvaise posi­tion. Ce serait embar­ras­sant pour lui, mais il ne parta­ge­rait certai­ne­ment pas ses secrets. C’est pour­quoi cela arri­vera quand il termi­nera sa carrière », a déclaré le dixième joueur mondial, dans des propos rapportés par Sportal.