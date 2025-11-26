Dans une inter­view accordée à la chaine youtube Bloshe, le joueur russe est revenu sur sa défaite face à Benjamin Bonzi où il avait pété un plomb en fracas­sant sa raquette sur son banc. La vidéo avait fait le tour du monde.

« On a commencé à dire que je manquais de respect à mon adver­saire, que j’étais resté après le match pendant son inter­view. Mais j’avais des crampes, impos­sible de me lever. J’aurais volon­tiers cassé cette raquette dans les vestiaires, personne ne m’au­rait vu, j’au­rais quitté le court au plus vite. J’ai commencé à ranger mes affaires, mes jambes me faisaient souf­frir, je me suis assis, il était déjà en inter­view, je réflé­chis­sais à ce que j’al­lais faire, mais impos­sible de me lever Au final, c’est une expé­rience enri­chis­sante et c’est même assez drôle. Je me retrouve devant les personnes à qui je dois des excuses, et je les ai présen­tées. Et, au fond, tous ces gens savent qui je suis vrai­ment. Et pour moi, c’est bien plus impor­tant, car le court, c’est un sport, des émotions, de l’adré­na­line. Pour moi, la façon dont on se comporte dans la vie est bien plus impor­tante. Autrement dit, je préfère être moi‐même sur le terrain et être une personne rela­ti­ve­ment correcte dans la vie, plutôt que l’inverse »