Dans une interview accordée à la chaine youtube Bloshe, le joueur russe est revenu sur sa défaite face à Benjamin Bonzi où il avait pété un plomb en fracassant sa raquette sur son banc. La vidéo avait fait le tour du monde.
« On a commencé à dire que je manquais de respect à mon adversaire, que j’étais resté après le match pendant son interview. Mais j’avais des crampes, impossible de me lever. J’aurais volontiers cassé cette raquette dans les vestiaires, personne ne m’aurait vu, j’aurais quitté le court au plus vite. J’ai commencé à ranger mes affaires, mes jambes me faisaient souffrir, je me suis assis, il était déjà en interview, je réfléchissais à ce que j’allais faire, mais impossible de me lever Au final, c’est une expérience enrichissante et c’est même assez drôle. Je me retrouve devant les personnes à qui je dois des excuses, et je les ai présentées. Et, au fond, tous ces gens savent qui je suis vraiment. Et pour moi, c’est bien plus important, car le court, c’est un sport, des émotions, de l’adrénaline. Pour moi, la façon dont on se comporte dans la vie est bien plus importante. Autrement dit, je préfère être moi‐même sur le terrain et être une personne relativement correcte dans la vie, plutôt que l’inverse »
Publié le mercredi 26 novembre 2025 à 08:45