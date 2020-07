Dans une interview sur le site de l’ATP, Daniil Medvedev a fait part de ses objectifs dans les années à venir. Le Russe est l’une des étoiles montantes du circuit. L’été dernier, il avait impressionné tout le monde lors de la tournée américaine, notamment lorsqu’il a atteint la finale de l’US Open perdue en cinq sets dans un match légendaire face à Rafael Nadal. Il évoque également ses progrès et ses sacrifices : « J’ai l’impression que ma carrière a beaucoup changé depuis deux ans et demi, depuis que j’ai gagné le tournoi de Sydney. Je n’aurais pas gagné ce match avant, mais j’étais déterminé depuis un certain temps à changer mes habitudes. Je pense que mes progrès sont dus au fait que j’ai été beaucoup plus professionnel dans tout ce que je fais. Je m’occupe des petits détails et j’ai consacré ma vie au tennis ces dernières années. Je vais continuer à le faire parce que je veux être meilleur et gagner plus de matchs que maintenant. C’est mon objectif et pour l’atteindre, je travaille dur. »

Interrogé sur la pertinence de la force mentale dans un sport comme le tennis et sur son émergence l’année dernière, Daniil Medvedev a répondu avec confiance : « Tous les sports individuels s’expliquent par la puissance de l’esprit. Il faut être plus fort que son adversaire et le briser mentalement. C’est très difficile, surtout quand vous êtes face aux meilleurs du monde parce qu’ils sont plus expérimentés et meilleurs dans ce domaine. Ce que j’ai fait l’année dernière sur le circuit américain n’était pas de la chance car j’ai pu maintenir mon niveau pendant longtemps et j’ai enchaîné de nombreux tournois au top de ma forme. Je veux continuer dans cette voie, c’est ce qui me rend heureux. »