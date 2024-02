Récemment inter­rogé par Eurosport sur Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, après avoir fait part de sa surprise concer­nant l’une de ses décla­ra­tions sur les Jeux olym­piques, a égale­ment raconté sa première rencontre avec le prodige espa­gnol lors d’une session d’entraînement.

« Je me souviens qu’il était proche du top 100 et qu’il s’en­traî­nait avec Andrey Rublev. Andrey est l’un des plus grands frap­peurs du circuit, et à l’époque, je crois que Carlos avait 17 ans. J’ai regardé l’en­traî­ne­ment et je me suis dit : ‘Wow, il frappe plus fort qu’Andrey’. Ce gars a un gros potentiel. »