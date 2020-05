Lors de l’émission tennis de Winamax avec Benoit Maylin et Julien Varlet, Daniil Medvedev, l’invité très spécial, a bien voulu revenir sur l’épisode du doigt d’honneur lors du dernier US Open et aussi sur le fait de ne pas célébrer ses victoires en finale : « En fait pour dire la vérité, je suis souvent trop stricte avec moi. Cette histoire de célébration est arrivée après Montréal et Washington. En fait, j’étais complètement épuisé, mort quand je remporte le titre à Cincinnati. Je n’avais même pas la force de lever mes bras. J’ai vu que beaucoup de personnes ont été étonnées par ça, mais pour moi, ce n’était pas un événement car j’ai l’habitude un peu à la Russe de bien cacher mes émotions. »

Sur l’histoire du doigt d’honneur, le joueur russe est plus catégorique : « Quand je me suis rendu compte de ce que j’avais fait, je me suis dit que c’était une grosse bêtise car cela pourrait me suivre pour les années à venir, voire toute ma carrière. Une fois que j’ai retrouvé mes esprits, je me suis repris et je me suis dit que ce n’était pas parce que j’avais eu ce geste malheureux que je devais perdre ce match. Après avec le recul, il est évident que ma réaction contre le public était exagérée. Je l’ai vite compris, surtout à la fin du match après cette bataille dans la nuit face à Lopez. »