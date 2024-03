Interrogé, au cours d’une inter­view accordée à nos confrères de Clay avant le Masters 1000 d’Indian Wells, sur le rôle des routines dans la vie d’un athlète de haut niveau, Daniil Medvedev a dévoilé certaines des siennes.

« J’ai de nombreuses routines. Elles sont très impor­tantes pour moi. Mais il faut aussi les changer de temps en temps sinon, elles ne fonc­tion­ne­ront plus. Je mange exac­te­ment 2 heures et 30 minutes avant mes matchs. Toujours. Cela ne peut pas être une seconde plus tôt ou plus tard. C’est un tic. Je ne change pas ces choses. D’autres choses, comme l’en­traî­ne­ment avant un match, je m’adapte parfois. Nous, les joueurs de tennis, sommes fous. Tout le monde a des routines et les respecte. La ques­tion est : Comment pouvez‐vous utiliser cette folie, cette déraison, ces nombreuses bizar­re­ries à votre avan­tage pour gagner des matchs ? C’est ce qui me motive. »