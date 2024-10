Daniil Medvedev n’est pas un joueur comme les autres et c’est aussi pour cela que sa présence fait beau­coup de bien au circuit.

Allergique à la langue de bois, le Russe a récem­ment été inter­rogé par un média de son pays à propos de ses idoles de jeunesse. Et sa réponse est à son image : authentique.

« On me demande toujours si j’ai eu une idole. J’ai aimé beau­coup de joueurs, mais une idole ? Je suis Daniil Medvedev. Peu importe que je devienne un joueur du top 10 ou non, je reste Daniil Medvedev. Je dirais que je suis ma propre idole. Je vis cette vie, pour­quoi devrais‐je idolâ­trer quel­qu’un d’autre ? Je dirais : « vis comme tu vis, ce qui arrive arrive ». En fin de compte, tout s’est très bien passé, j’en suis heureux. Il y a eu beau­coup de moments diffi­ciles, de moments heureux, de moments tristes. Parfois, on pleure, parfois on rit, mais cela fait partie de la vie. Il n’y a donc pas de message à donner, il suffit de vivre et d’aller de l’avant. »