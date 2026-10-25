De passage en confé­rence de presse après le 25e titre de sa carrière décroché sur l’ATP 250 d’Almaty, au Kazakhstan, Daniil Medvedev a été inter­rogé sur la possi­bi­lité de remporter un autre tournoi du Grand Chelem.

Et le lauréat de l’US Open 2021 n’a pas exclu cette possi­bi­lité à condi­tion qu’il main­tienne un niveau de jeu semblable à celui des dernières semaines.

« Oui, en somme, si je continue à jouer à ce niveau, je pour­rais peut‐être gagner un autre Grand Chelem. En revanche, si je joue de la même manière que lors de mes matchs contre Learner Tien, à l’Open d’Australie, ou face à Frances Tiafoe, à l’US Open, alors je n’ai aucune chance d’en remporter un autre. L’objectif est donc de progresser et d’es­sayer de jouer de manière quali­ta­tive. Cette année, j’ai connu des moments vrai­ment marquants, ce qui me donne bon espoir de pouvoir pour­suivre sur cette lancée et d’élever encore davan­tage mon niveau de jeu dans ces tour­nois en trois sets gagnants », a déclaré le Russe dans des propos rapportés par nos confrères de Championat.