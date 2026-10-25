De passage en conférence de presse après le 25e titre de sa carrière décroché sur l’ATP 250 d’Almaty, au Kazakhstan, Daniil Medvedev a été interrogé sur la possibilité de remporter un autre tournoi du Grand Chelem.
Et le lauréat de l’US Open 2021 n’a pas exclu cette possibilité à condition qu’il maintienne un niveau de jeu semblable à celui des dernières semaines.
« Oui, en somme, si je continue à jouer à ce niveau, je pourrais peut‐être gagner un autre Grand Chelem. En revanche, si je joue de la même manière que lors de mes matchs contre Learner Tien, à l’Open d’Australie, ou face à Frances Tiafoe, à l’US Open, alors je n’ai aucune chance d’en remporter un autre. L’objectif est donc de progresser et d’essayer de jouer de manière qualitative. Cette année, j’ai connu des moments vraiment marquants, ce qui me donne bon espoir de pouvoir poursuivre sur cette lancée et d’élever encore davantage mon niveau de jeu dans ces tournois en trois sets gagnants », a déclaré le Russe dans des propos rapportés par nos confrères de Championat.
Publié le dimanche 25 octobre 2026 à 18:58