Daniil Medvedev est l’un des rares joueurs à avoir affronté et battu Rafael Nadal, Novak Djokovic, Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.

Et s’il est mené dans toutes les confron­ta­tions, le Russe n’a pas à rougir d’au­tant qu’il a toujours posé des diffi­cultés à tous ces grands cham­pions. On a notam­ment pu s’en aper­ce­voir à Indian Wells où il a battu Alcaraz avant de s’in­cliner de peu en finale contre Sinner.

Interrogé lors de son passage en confé­rence de presse sur ces quatre oppo­si­tions (Medvedev n’ayant jamais affronté Federer), le Russe a expliqué que chacune était en fin compte différente.

« Ils sont tous diffé­rents, ce sont tous des joueurs diffé­rents, et Jannik est diffé­rent de Carlos, et Carlos est… ils sont tous diffé­rents. Donc, bien sûr, la tactique est légè­re­ment diffé­rente. Jouer contre Jannik, c’est un peu diffé­rent de jouer contre Carlos. Et bien sûr, Rafa est complè­te­ment diffé­rent, parce qu’il est gaucher et qu’il a ces effets incroyables. Ils sont tous très diffi­ciles à affronter. C’est pour ça qu’ils ont tous remporté beau­coup de tour­nois du Grand Chelem, Jannik et Carlos un peu moins pour l’ins­tant, mais si rien d’ex­tra­or­di­naire ne se produit, ils en auront beau­coup. Beaucoup, combien, on ne sait pas. Ce sont des adver­saires très coriaces, car ils vous obligent à donner le meilleur de vous‐même. Et proba­ble­ment, si l’on regarde ma carrière, eh bien, je suis moins bon qu’eux, mais je fais de mon mieux pour les défier quand j’en ai l’occasion. Parfois ça marche, et c’est ce que je vais essayer de conti­nuer à faire. »