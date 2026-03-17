Daniil Medvedev est l’un des rares joueurs à avoir affronté et battu Rafael Nadal, Novak Djokovic, Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.
Et s’il est mené dans toutes les confrontations, le Russe n’a pas à rougir d’autant qu’il a toujours posé des difficultés à tous ces grands champions. On a notamment pu s’en apercevoir à Indian Wells où il a battu Alcaraz avant de s’incliner de peu en finale contre Sinner.
Interrogé lors de son passage en conférence de presse sur ces quatre oppositions (Medvedev n’ayant jamais affronté Federer), le Russe a expliqué que chacune était en fin compte différente.
« Ils sont tous différents, ce sont tous des joueurs différents, et Jannik est différent de Carlos, et Carlos est… ils sont tous différents. Donc, bien sûr, la tactique est légèrement différente. Jouer contre Jannik, c’est un peu différent de jouer contre Carlos. Et bien sûr, Rafa est complètement différent, parce qu’il est gaucher et qu’il a ces effets incroyables. Ils sont tous très difficiles à affronter. C’est pour ça qu’ils ont tous remporté beaucoup de tournois du Grand Chelem, Jannik et Carlos un peu moins pour l’instant, mais si rien d’extraordinaire ne se produit, ils en auront beaucoup. Beaucoup, combien, on ne sait pas. Ce sont des adversaires très coriaces, car ils vous obligent à donner le meilleur de vous‐même. Et probablement, si l’on regarde ma carrière, eh bien, je suis moins bon qu’eux, mais je fais de mon mieux pour les défier quand j’en ai l’occasion. Parfois ça marche, et c’est ce que je vais essayer de continuer à faire. »
Publié le mardi 17 mars 2026 à 13:43