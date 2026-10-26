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Daniil Medvedev, qui a mis fin à une malé­dic­tion : « C’est un senti­ment mitigé »

Par
Baptiste Mulatier
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Rolex Paris Masters 2025 -

Daniil Medvedev aura dû attendre ses 30 ans et son 25e trophée en carrière pour parvenir à défendre un titre qu’il avait gagné la saison dernière.

Le Russe a réalisé cette grande première pour lui sur l’ATP 250 d’Almaty, où il a battu Nikoloz Basilashvili en finale, après sa victoire contre Corentin Moutet l’an dernier.

« C’est un senti­ment mitigé, car d’un côté, un titre reste un titre, peu importe que tu l’aies gagné dans telle ou telle ville : c’est tout simple­ment génial. Et quel que soit le tournoi auquel je parti­cipe, je veux le remporter. Mais cela me fait vrai­ment plaisir, car cela ne m’était jamais arrivé aupa­ra­vant. Ce n’est pas, disons, un record qui restera à jamais, mais pour moi, c’est une première, et c’est toujours agréable. Et puis, Almaty est une ville magni­fique, avec des suppor­ters formi­dables et un tournoi excep­tionnel. C’est donc formi­dable d’avoir défendu mon titre pour la première fois ici », , a réagi le 5e mondial dans des propos relayés par le média Championnat.

Publié le lundi 26 octobre 2026 à 09:56

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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