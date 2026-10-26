Daniil Medvedev aura dû attendre ses 30 ans et son 25e trophée en carrière pour parvenir à défendre un titre qu’il avait gagné la saison dernière.
Le Russe a réalisé cette grande première pour lui sur l’ATP 250 d’Almaty, où il a battu Nikoloz Basilashvili en finale, après sa victoire contre Corentin Moutet l’an dernier.
« C’est un sentiment mitigé, car d’un côté, un titre reste un titre, peu importe que tu l’aies gagné dans telle ou telle ville : c’est tout simplement génial. Et quel que soit le tournoi auquel je participe, je veux le remporter. Mais cela me fait vraiment plaisir, car cela ne m’était jamais arrivé auparavant. Ce n’est pas, disons, un record qui restera à jamais, mais pour moi, c’est une première, et c’est toujours agréable. Et puis, Almaty est une ville magnifique, avec des supporters formidables et un tournoi exceptionnel. C’est donc formidable d’avoir défendu mon titre pour la première fois ici », , a réagi le 5e mondial dans des propos relayés par le média Championnat.
Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est naturellement tourné vers le journalisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa formation, il a collaboré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très particulière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expérience fondatrice, point de départ d’une belle aventure qui se poursuit désormais depuis six ans.