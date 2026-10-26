Daniil Medvedev aura dû attendre ses 30 ans et son 25e trophée en carrière pour parvenir à défendre un titre qu’il avait gagné la saison dernière.

Le Russe a réalisé cette grande première pour lui sur l’ATP 250 d’Almaty, où il a battu Nikoloz Basilashvili en finale, après sa victoire contre Corentin Moutet l’an dernier.

« C’est un senti­ment mitigé, car d’un côté, un titre reste un titre, peu importe que tu l’aies gagné dans telle ou telle ville : c’est tout simple­ment génial. Et quel que soit le tournoi auquel je parti­cipe, je veux le remporter. Mais cela me fait vrai­ment plaisir, car cela ne m’était jamais arrivé aupa­ra­vant. Ce n’est pas, disons, un record qui restera à jamais, mais pour moi, c’est une première, et c’est toujours agréable. Et puis, Almaty est une ville magni­fique, avec des suppor­ters formi­dables et un tournoi excep­tionnel. C’est donc formi­dable d’avoir défendu mon titre pour la première fois ici », , a réagi le 5e mondial dans des propos relayés par le média Championnat.